Sumar exige que concluyan las obras de los campos del keniata

El Movimiento Sumar Morrazo, que lidera la moañesa Sara de Matos, denuncia el retraso injustificado de las obras de los campos de fútbol 7 (keniata) de los colegios CEIP Seara y Reibón e insta al gobierno de Moaña a que adopte las medidas necesarias con la empresa adjudicataria para agilizarlas ya que debieron estar concluidas en septiembre.

Recuerdan que deberían de haber acabado en ese mes para que los colegios hubieran iniciado el curso con normalidad, dado que estos espacios son imprescindibles para el recreo del alumnado, para las clases de educación física y otras actividades complementarias, señala Sumar.

De Matos asegura que no puede normalizarse que unas obras tan necesarias sigan sin rematar cuando ya se superaron ampliamente los plazos de ejecución establecidos en el contrato. Critica que mientras se anuncian aplicaciones para controlar el sistema de riego «o máis urxente é garantir que as obras rematen dunha vez por todas». Recuerda que el plazo de ejecución era de tres meses desde la firma del acta de replanteo, y añade que «non se sosteñen» las explicaciones del concejal de Deportes que atribuye el retraso a la aparición de piedra, restos metálicos de la antigua casa del conserje, lluvias y dificultades en la instalación de postes. Alerta de que hay muy poco personal trabajando en la obra.