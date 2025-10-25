Reparar la cubierta del Centro Social do Mar supera los 200.000 euros
El Concello encarga un informe de patologías del edificio y para crear nuevos espacios
El temporal «Kirk», que barrió Galicia en la madrugada del 9 de octubre del año pasado, dejó entre sus daños más destacados graves desperfectos en la cubierta de cinc del Centro Social do Mar de Bueu. El fuerte viento arrastró una parte de la misma como si fuese una alfombra y desde entonces el Concello de Bueu duradera para este espacio. Las primeras estimaciones de costes apuntaban a un presupuesto de 50.000 euros. Una cifra que se acaba de multiplicar por cuatro, hasta superar los 200.000 euros.
A lo largo de este año el gobierno local realizó consultas con arquitectos y con constructores expertos en el trabajo con cubiertas de cinc. «O problema que nos transmiten é que non existe a posibilidade de acometer unha reparación parcial que ofreza garantías», explica el alcalde, Félix Juncal. Esto significa levantar toda la estructura y colocar una nueva. O bien optar por otra solución constructiva.
En los últimos días el alcalde, el edil de Facenda, Xosé Leal; y la concejala de Cultura, Carmen García, se reunieron con el arquitecto que está asesorando al Concello y todo indica que finalmente se optará por eliminar toda esa estructura de cinc y se procederá a impermeabilizar toda la superficie del Centro Social do Mar, que abarca más de 1.000 metros cuadrados. Una vez impermeabilizada se procederá a cubrirla con grava y aumentar el número de bajantes para evacuar el agua.
La ejecución de esta obra no será inmediata porque desde el Concello han aprovechado para encargar un informe de patologías y necesidades debido al evidente deterioro que presenta en el edificio en varias zonas: el auditorio presenta manchas de humedas visibles en la madera y olores, los aseos necesitan una mejora y a mayores se plantea una redistribución interior para aumentar la superficie del escenario, que es una reivindicación de varios colectivos culturales, y para crear alguna estancia a mayores como un almacén o camerino.
Juncal avanza que se esperará a tener este documento completo antes de adoptar una decisión definitiva. Hasta ese momento la cubierta continuará con la solución provisional implementada el invierno pasado, con la parte afectada cubierta con lonas impermeables debidamente aseguradas y que se mantienen bajo vigilancia por si fuese necesario intervenir de nuevo.
En el caso del Centro Social del Mar hay que tener otra consideración adicional: no es un edificio municipal, sino una concesión de la Xunta de Galicia que expira en menos de 10 años. Por ello se requerirá también su autorización.
Suscríbete para seguir leyendo
- Vierten 1,5 toneladas de residuos en garrafas en Moaña y la empresa investigada afronta hasta 100.000 euros de multa
- Otras dos heridas por la ola de accidentes en la autovía se plantean denunciar
- «La autovía estaba resbaladiza pero nadie nos advirtió»
- Un siglo de la Compañía de María en Cangas
- La Guardia Civil localiza y denuncia a una canguesa que tiró dos gatos a la basura
- Desalojan el spa de Moaña en menos de tres minutos
- «No podía haber un lugar mejor que Ons para esta residencia»
- El pulpo prolonga su «veraneo» y la flota aguarda que llegue el mal tiempo