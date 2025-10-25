La reforma de Ojea está preparada y tiene un presupuesto de 2,9 millones de euros

Después de un tiempo de espera, el Concello de Cangas ya cuenta con un proyecto para la remodelación del entorno de Ojea, imprescindible para que, ahora Litoral de la Xunta de Galicia, antes Costas del Estado, otorgue al concello la concesión de las naves, que el Ministerio de Transición Tecnológica siempre se negó a desafectar e, incluso, amenazó con tirar, dando incluso plazos en su día. Así que el Concello de Cangas, siguiendo las pautas que marcó en su momento Costas del Estado, cuenta ya con el proyecto de reforma, que asciende nada más y nada menos que a un presupuesto de 2.919.375,65 de euros. Las partidas más elevadas son las de estructuras (283.847 euros) y carpintería exterior, cerrajería y vidriería, con la misma cantidad. Para la cubierta se asignan 223.023 euros.

El presente proyecto tiene por objeto la rehabilitación de una edificación de 3.994 metros cuadrados para uso como espacio didáctico histórico-medioambiental y centro de reunión. El espacio se organiza en las cuatro naves y en los dos volúmenes (planta alta preexistente y torreón a recuperar) . Los usos y recorridos discurren a ras de suelo, siendo posible su uso por sectores independientes con un área de servicios común que vertebra sus comunicaciones. Se procura que la organización facilite un fácil control desde la recesión y es por ello que ella se sitúa a caballo entre ambos sectores, ayudado por el hecho de que las nuevas divisiones del espacio diáfano serán de cristal. La mayor parte de los muros y esctructuras resulta a día de hoy aprovechables, pero teniendo en cuenta a el horizonte temporal para el inicio de la construcción frente a la exposición prolongada de la madera existente en las inclemencias del tiempo será necesarios sopesar nuevamente su aptitud justo antes de realizar la obra, a poder ser durante la redacción del proyecto de ejecución.

El antes y el después del aspecto exterior de las naves de Ojea / FdV

El proyecto habla de alturas de cubierta rehabilitadas que tendrán claristorios, permitiendo que funcionen como linterna: lucernario hacia el interior con temática marinera como protagonista, sin perder por ello la sensación de ambiente íntimo de sosiego. El nuevo patio será acristalado, se proyecta, además, un muro de cierre que delimite la parcela a modo de velo, generando patios y dando cumplimiento así ala obligación de ocupación de la parcela conforme a la ordenanza urbanística. El proyecto señala que el objetivo es, también, que garantizar que la edificación sea atractiva y se use. La idea es que la edificación sea un adalid, estandarte o faro de la actividad en la plataforma del borde marítimo, modo de linterna que alumbre actividad. Se proyecta también una pérgola que realice todavía más las bondades de su entorno inmediato y la relación con el interior.

Se recurre también a elementos típicos de la arquitectura tradicional de la zona, como las contraventanas de madera y emparrados de viñas, para configurar los espacios exteriores que deben servir como elementos de protección y zona de sombra en función del aprovechamiento exterior a lo lardo del año. La fachada del volumen del torreón a recuperar en la planta alta consistirá en cerramientos revocados con mortero del mismo color que el granito moreno. Las cubiertas inclinadas serán de teja de barro marsella. La intención del proyecto es que el conjunto se integre con las restantes edificaciones y condicionantes del entorno (tejados, muros, pétreos, estructuras de parras, etc), evitando materiales lustrosos o excesivamente brillantes.

Aspecto actual y proyectado del interior de las naves de Ojea / FdV

La parcela donde se ubica la edificación, conocida popularmente como la nave de Córdoba, cuenta con una superficie de 3.994 metros cuadrados. :a edificación a rehabilitar cuenta con 4 fachadas de sillería y una medianera interior de granito. Su geometría es sencilla, con forma de cuatro naves.

Aspecto delas naves desde el aparcamiento actual / fdv

El proyecto, ahora, tiene que trasladarse al Servicio del Litoral de la Xunta de Galicia y serán éste quien decida si concede o no la concesión de la nave del Córdoba. Así que ahora la pelota ya no estará en el tejado de Madrid, sino en el de la Xunta de Galicia. Está previsto, también, que el próximo día 4, a las 19.00 horas, el arquitecto redactor del proyecto, Rodrigo Currás Torres, esté presente en una reunión donde se dará información de la reforma a los vecinos.