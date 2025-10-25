Moaña tendrá nueva arquitecta desde el día 4

El Concello de Moaña cuenta ya con nueva arquitecta municipal resultado del largo proceso selectivo para la contratación de la plaza, que se prolongó desde el pasado mes de enero, con modificaciones de las bases y varias pruebas eliminatorias.

La nueva arquitecta, que ocupará el despacho de Gumesindo Ferro Pichel, que dejó el puesto de forma voluntaria, es Marinha Constanza Banhos Martíns, que ha sido la persona que obtuvo la mejor puntuación en este proceso selectivo, al que se habían anotado hasta 40 profesionales, pero al que finalmente se presentaron a la primera prueba sólo 12 personas.

El concejal de Urbanismo, Xosé Xoán Melón, asegura que la arquitecta ya se presentó en el Concello y que comunicó que está de baja maternal, aunque concluye el día 3, por lo que Melón confía en que el día 4 ya podrá estar operativa.

Su llegada es muy esperada para reforzar un departamento de Urbanismo muy mermado de trabajadores y con mucha actividad en cuanto a licencias urbanísticas en los últimos tiempos.

De la nueva arquitecta que asume la plaza, el concejal tan sólo sabe que es de Vigo y que ha estado trabajando en diferentes Concellos de Galicia, por lo que cuenta con experiencia y conoce la zona.