La «marea roja» que estos días está arribando a algunas partes del litoral de la ría de Vigo, como se vio en Bouzas, llegó ayer a Moaña, a las inmediaciones del puerto deportivo y arenal de A Mosqueira en el casco urbano. Muchos vecinos alertaron a la Policía Local debido a las manchas de intenso color anaranjado en el mar, pero los agentes comprobaron que se trataba de la acumulación de la microalga que provoca el conocido mar de ardora, cuando de noche, el oleaje hace que esas partículas, rojizas de día, brillen azules de noche como un espectáculo mágico.

El mar de ardora llega a Moaña

A ello hacía referencia ayer el Instituto de Investigaciones Marinas IIM-CSIC de Vigo, perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas del ministerio, que grabó un vídeo frente a sus mismas instalaciones en Bouzas de ese espectáculo de mar de ardora que tiene su origen, según la explicación, en el alga Noctiluca scintillans «un diminuto dinoflagelado capaz de producir bioluminiscencia, es decir, luz propia. Cuando el agua se agita —por el movimiento de las olas, los peces o incluso los bañistas— estas microalgas emiten destellos azulados (de unos 480 nm) gracias a una reacción química entre luciferina y luciferasa, dentro de orgánulos llamados escintilones». Añaden que la ardora suele aparecer en las costas gallegas en primavera y verano cuando el agua está más templada y abundan las microalgas de las que la Noctiluca se alimenta: «A diferencia de otras algas, Noctiluca scintillans es heterótrofa: «No realiza fotosíntesis, sino que se nutre de otros organismos planctónicos».

Las microalgas en la zona del puerto deportivo de Moaña. / Fdv

Al margen de su vertiente mágica de este brillo marino que ha inspirado leyendas, canciones y poemas, convirtiéndose en parte del alma del litoral atlántico, desde el IIM-CSIC también advierten de su otra vertiente ya que las proliferaciones masivas de esta Noctiluca pueden estar asociadas a procesos de eutrofización, por el exceso de nutrientes que hacen crecer masivamente algas y el exceso de estas «mareas rojas» pueden reducir el oxígeno y afectar a peces y corales.