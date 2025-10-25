El gasto en personal de Bueu se dispara en casi 460.000 euros en dos años

El miércoles 29 de octubre a las 9.00 horas. Esta es finalmente la fecha elegida por el gobierno local BNG-PSOE de Bueu para someter a aprobación inicial los presupuestos de este 2025. Unas cuentas que más bien serán un balance económico de final de año y que a pesar de las alturas del ejercicio se llevarán a pleno porque se entiende que sirven para avanzar en la elaboración de las de 2026. El ejecutivo local presentó el documento a primera hora de la mañana en la correspondiente comisión informativa Especial de Contas, en la que la oposición se abstuvo y se reservó para pleno. El documento recoge todas las inversiones financiadas a través del Plan +Concellos de la Diputación y de subvenciones autonómicas y al mismo tiempo constata el fuerte aumento de gasto en materia de personal, casi 460.000 euros a mayores con respecto a los últimos presupuestos aprobados en 2023.

La partida dedicada a la plantilla municipal –capítulo 1 del presupuesto de gastos– se acerca a los 4.180.000 euros y representa casi el 35% de todo el gasto del Concello. Este incremento guarda relación con la Relación de Postos de Traballo (RPT), aprobada en 2022 y cuyo proceso de implementación culminó este año. Los últimos presupuestos municipales se aprobaron en 2023 [los actuales son los prorrogados de ese ejercicio] y en aquel momento el gasto en personal era de 3.721.000 euros. A lo largo de estos dos años ese capítulo se estira en casi 460.000 euros hasta rozar los 4.180.000 euros. Al tiempo que se tramitan los presupuestos de 2025 gobierno local y sindicatos negocian un nuevo convenio colectivo para la plantilla municipal. Ayer mismo las partes mantuvieron una reunión en el salón de plenos dentro de ese proceso de negociación.

El coste de Servizos Sociais y del Servizo de Axuda no Fogar

El gasto también crece con fuerza en el área de Servizos Sociais, sobre todo por el contrato del Servizo de Axuda no Fogar (SAF). Las cuentas de 2023 recogían una partida de 575.000 euros y ahora esa cuantía sube en casi 113.000 euros, hasta los 687.900 euros. «Todo isto compénsase na redución e contención de gasto noutros servizos para non supoñer un problema contable para cadrar os gastos cos ingresos correntes, que se terán que implementar nos vindeiros exercicios», recoge el informe económico-financiero que firma el concejal de Facenda, Subvencións e Contratación Pública, Xosé Leal.

El SAF será precisamente uno de los asuntos que deberá abordar el gobierno local en el ejercicio 2026 ya que el actual contrato está en el último año de prórroga, para el que se aprobó una subida de precio de 16 euros/hora a 22 euros/hora. El próximo año toca licitar de nuevo este servicio, que después de esta última prórroga pasó de 571.000 euros anuales a los casi 690.000 euros.

La comisión Especial de Contas celebrada ayer en el salón de plenos para presentar y dictaminar los presupuestos de 2025. / Fdv

La aprobación de estos presupuestos coincide en el tiempo con la tramitación de la nueva ordenanza del servicio de la basura, en el marco de la Mancomunidade do Morrazo. Aquí se incluyen las transferencias a la empresa pública Sogama, con un gasto que aumenta debido a la subida del canon que se cobra a los ayuntamientos. Así, de los 450.000 euros presupuestados en 2023 se pasa a 530.000 euros.

El informe económico-financiero recoge dentro del capítulo de ingresos la «importante inxección económica» que suponen para el Concello las transferencias corrientes de otras administraciones, principalmente Estado y Xunta. Los 4,7 millones presupuestado no recogen la totalidad de los ingresos previstos. «Non chegou aínda ao seu teito ao non terse actualizado e mellorado a transferencia de fondos estatais ou ao estar pendente da mellora de financiamento por parte da Xunta de servizos coma o SAF», explica Xosé Leal. En los últimos ejercicios el Gobierno central está realizando liquidaciones complementarias de ingresos a los ayuntamientos por la participación en los tributos del Estado. «Pero por cautela non se vai orzamentar, tendo a cifra de 3.146.600 euros como referencia a partir das entregas a conta. No orzamento de 2023 a previsión era de 2.851.000 euros», concluye el edil de Facenda.