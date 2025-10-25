Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Diputación ensalza la labor de los colectivos de Bueu

El programa +Convivir de la Diputación llega a Bueu

El programa +Convivir de la Diputación llega a Bueu

Ver galería

El programa +Convivir de la Diputación llega a Bueu / Santos Álvarez

D.García

Bueu

Las instalaciones de Casa Videira acogieron ayer la jornada de convivencia +Convivir, de la Diputación. Una iniciativa para poner en valor el compromiso de los colectivos vecinales «coa dinamización da vida sociocultural». La iniciativa reunió a unas 200 personas y antes de los talleres y de las actividades de un carácter más lúdico intervino el diputado provincial de Acción Comunitaria, Javier Tourís, que defendió la importancia de «xuntarnos, tecer lazos e xerar espazos de encontro».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents