Daravelo otorga a Harguindey su premio a título póstumo

La Asociación de Vecinos Daravelo, de Darbo, entrega mañana, en el salón de plenos de Cangas, el Premio Agradacemento Daravelo, en esta ocasión a título póstumo, a Henrique Harguindey Banet, catedrático, profesor y traductor, que falleció este año.

Según la documentación que aporta Daravelo, en las elecciones municipales de 1979, el galardonado se presentó como cabeza de lista por Unidade Galega, ejerciendo de concejal, desde donde promovió los equipos de normalización lingüística, el Conservatorio Municipal, la Casa de Cultura y A Capela do Hospital. Participó en la denominada «movida» de Cangas . Su actividad política se prolongaría hasta el año 1995, en las filas del PSG-EG. En paralelo, junto a su mujer, Maruxa, recopiló para la editorial Galaxia «Leiras e enredos para os máis pequenos (1981)» y la «Antoloxía do conto popular galego» (1983), que tuvo sucesivas reediciones hasta nuestros días. Al tiempo que ayudaba a forma la Asociación Cultural Xiria, trabajaría en una profunda amistad con Xosé Manuel Pazos, el exalcalde fallecido de Cangas, con el que compartió afiliación política, lo que desembocó en la organización de la I Mostra de Teatro Cómico y Festivo de Cangas y ya, en el año 1986, en la fundación de la compañía «Teatro de Ningures». En 1988 se desplazó a Tours para investigar en la obra de Rebelais.