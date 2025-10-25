El Concello sigue sin detectar el foco contaminante en Fontecán

El problema de contaminación de la fuente de Fontecán, en el casco urbano de Moaña, en donde el Concello colocó este pasado mes de agosto un cartel de agua no potable, sigue sin resolverse y desde el gobierno local tampoco conocen las causas que llevó a aquella situación revelada por los vecinos debido al mal olor que desprendía. Los vecinos aseguran que el agua sigue bajando con un fuerte olor, como a bacterias o fecales y lamentan la situación ya que esta fuente era muy frecuentada. Sospechan que alguna obra ha tocado la conducción curso arriba del manantial.

El concejal de Servicios, Daniel Costas, que en agosto fue el encargado de colocar el cartel de agua no potable, asegura que aunque en la actualidad sea una cuestión que compete a Medio Ambiente, con la situación pasada de sequía, la fuente no echaba agua y añade que habrá que esperar a que se restablezca el recurso hídrico para valorar y analizar. Costas señala que en el Concello desconocen la procedencia del agua que surte a esta fuente, ya que es subterránea.

La asociación de vecinos Praia-Seara fue quien había avisado en agosto al Concello de un «sabor raro» en el agua de esta fuente y desde Medio Ambiente municipal y la concesionaria del abastecimiento Aqualia se realizó un análisis que confirmó que no era potable por la bacteria fecal de Eschericha coli. El concejal insistió entonces en que el Concello nunca va a autorizar beber agua de las fuentes porque no puede garantizar en cada momento que sean potables. Explica que ellos hacen controles anuales y cuando hay una incidencia colocan un cartel de no potable, pero nunca recomiendan beber de ninguna fuente de origen natural como es la de Fontecán.