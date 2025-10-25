Una colección en el «Buen camino».

La diseñadora canguesa Anabel Santos, creadora de la firma Peregrina, presentó ayer en el Auditorio municipal su colección debut «Buen camino» que permanecerá como exposición y que suponen una huella, un paso en un recorrido vital y un encuentro con la belleza.

La Navidad antes que el Halloween en Morrazo

Aún no llegó la festividad de la muerte a nuestros pueblos, y ya están instaladas las luces de Navidad. En aquellos tiempos pretéritos en los que en nacionalcatolicismo de Franco prohibía todo y más, no se veía bien que ambas celebraciones se juntaran. A través de la primera nos recordaban que todos teníamos que morir. La Iglesia siempre fue así de optimista, así que nos hacía ir de luto y los cementerios se llenaban con mujeres con pañoleta negra. La Navidad ya era otra cosa. Las luces significa tiempo de luz porque nacía el niño Jesús. Tanto el nacionalcatolicismo como la Iglesia tenían bien repartido todo, para la que gente no faltara a los templos y los petos de las iglesias estuvieran llenos. Ahora se junta lo uno con lo otro. La Navidad, como se puede ver en Cangas, ya adelanta en adorno de los fantasmas del Samaín, las calabazas de Halloween y el Día de los Muertos, en México. El turrón y los mazapanes llegaron a los supermercados de Morrazo mucho antes que las calabazas y los disfraces de Halloween, incluso las comidas y cenas de Navidad ya empezaron antes que el famoso truco o trato con caramelos de la famosa fiesta Irlandesa.