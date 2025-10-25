Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La Asociación de Santa Marta reúne hoy a los vecinos por la subida de la basura

Será en la capilla a las 18:00 horas y está solicitada la presencia de la alcaldesa | Santos recuerda que para la bonificación, se debe compostar ya este año

Vecinos en la reunión de esta semana con la Mancomunidad por la subida de la basura.

Vecinos en la reunión de esta semana con la Mancomunidad por la subida de la basura. / Fdv

Cristina González

Cangas/Moaña

La nueva ordenanza fiscal de la tasa de basura de la Mancomunidadd e O Morrazo en los municipios de Cangas, Moaña y Bueu, sigue generando reuniones y ahora a nivel de las propias asociaciones. La de Sanbta Marta, en Darbo, ha convocado a los vecinos a una reunión hoy, en la capilla, a las 18:00 horas, para tratar de las nuevas tasas de la basura después de que su presidenta hubiera participado en la última reunión con los alcaldes del BNG de la Mancomunidad y ediles del PSOE en el gobierno de este ente supramunicipal. La presidenta de la asociación quiere trasladar a los vecinos lo que se dijo en esta reunión, en cuanto a propuestas y posturas del gobierno de la Mancomunidad para modificar a la baja la ordenanza, incluso que participe en la reunión la alcaldesa de Cangas y presidenta de la Mancomunidad, Araceli Gestido.

Además de la propuesta por parte de vecinos de fraccionar más el pago de la tasa a recibos bimensuales o trimestrales en lugar de los dos semestrales de ahora, la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, también asegura que en la reunión y con respecto a las bonificaciones sociales se pidió tener en cuenta una mayor progresividad por nivel de renta y establecer claramente quien puede percibir las bonificaciones en caso de que, por ejemplo, se resida en la vivienda de un familiar, sin contrato de alquiler. Tal y como está redactada la ordenanza, sólo se admite bonificación en la vivienda habitual, indica la alcaldesa de Moaña.

En cuanto a la bonificación por compostaje, quedó claro la importancia de que los vecinos que quieran solicitar en enero, cuando entre en vigor la tasa, la bonificación por compostar o por usar el contenedor marrón de biorresiduos, deben apuntarse en el programa y hacer uso del mismo ya en lo que queda de este año 2025. Por uso del compostero individual o del compostero comunitario (hay 23 en los tres municipios), la ordenanza contempla una bonificación del 15% en la tasa, por lo que bajaría de 126 a 107 euros; y del 8% por el uso del contenedor marrón, por lo que el recibo quedaría en 115 euros.

