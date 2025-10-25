La Asociación de Santa Marta reúne hoy a los vecinos por la subida de la basura

La nueva ordenanza fiscal de la tasa de basura de la Mancomunidadd e O Morrazo en los municipios de Cangas, Moaña y Bueu, sigue generando reuniones y ahora a nivel de las propias asociaciones. La de Sanbta Marta, en Darbo, ha convocado a los vecinos a una reunión hoy, en la capilla, a las 18:00 horas, para tratar de las nuevas tasas de la basura después de que su presidenta hubiera participado en la última reunión con los alcaldes del BNG de la Mancomunidad y ediles del PSOE en el gobierno de este ente supramunicipal. La presidenta de la asociación quiere trasladar a los vecinos lo que se dijo en esta reunión, en cuanto a propuestas y posturas del gobierno de la Mancomunidad para modificar a la baja la ordenanza, incluso que participe en la reunión la alcaldesa de Cangas y presidenta de la Mancomunidad, Araceli Gestido.

Además de la propuesta por parte de vecinos de fraccionar más el pago de la tasa a recibos bimensuales o trimestrales en lugar de los dos semestrales de ahora, la alcaldesa de Moaña, Leticia Santos, también asegura que en la reunión y con respecto a las bonificaciones sociales se pidió tener en cuenta una mayor progresividad por nivel de renta y establecer claramente quien puede percibir las bonificaciones en caso de que, por ejemplo, se resida en la vivienda de un familiar, sin contrato de alquiler. Tal y como está redactada la ordenanza, sólo se admite bonificación en la vivienda habitual, indica la alcaldesa de Moaña.

En cuanto a la bonificación por compostaje, quedó claro la importancia de que los vecinos que quieran solicitar en enero, cuando entre en vigor la tasa, la bonificación por compostar o por usar el contenedor marrón de biorresiduos, deben apuntarse en el programa y hacer uso del mismo ya en lo que queda de este año 2025. Por uso del compostero individual o del compostero comunitario (hay 23 en los tres municipios), la ordenanza contempla una bonificación del 15% en la tasa, por lo que bajaría de 126 a 107 euros; y del 8% por el uso del contenedor marrón, por lo que el recibo quedaría en 115 euros.