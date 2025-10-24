La Xunta descarta crear ya una línea de autobús con los hospitales
REDACCIÓN
Representantes de A Voz da Sanidade se reunieron ayer en la sede de la Xunta en Pontevedra con la directora territorial, Blanca García Señoráns Álvarez, con el jefe del Servizo de Mobilidade, Manuel Santano, y con técnicos del departamento para trasladarles la petición de habilitar un transporte directo y regular entre Cangas y los hospitales públicos de Vigo. Durante el encuentro incidieron en que esta demanda « non é un capricho, senón unha necesidade social urxente para a veciñanza do Morrazo». Los cerca de 200 apoyos recibidos de entidades sociales, comerciales y vecinales «son unha mostra evidente de xustiza social, sustentabilidade e dereito cidadán», recalcan. La Administración «trasladounos que, neste momento, a creación dunha nova liña regular non se considera viable, mais amosou disposición ao diálogo para estudar melloras nas liñas actuais», y les animó a «traballar en propostas concretas».
