Vecinos plantean fraccionar el cobro de la basura con recibos cada 2 o 3 meses

Los tres alcaldes del BNG de Cangas, Moaña y Bueu volvieron ayer a comparecer ante los vecinos, como los máximos responsables, junto a ediles del PSOE, del gobierno de la Mancomunidad de O Morrazo que gestiona la basura, para seguir recogiendo propuestas de modificación de la nueva tasa en el período de alegaciones y aplacar el malestar que ha generado su subida,de 67 a 126 en viviendas y que se multiplica hasta seis en hostelería y otros sectores. La reunión fue con los colectivos vecinales y se celebró, en un ambiente sin crispación, en el salón de plenos de Cangas, con la alcaldesa y presidenta de la Mancomunidad de O Morrazo, Araceli Gestido; Leticia Santos, de Moaña, y Félix Juncal, de Bueu. Algunos vecinos plantearon la posibilidad de fraccionar más el recibo, que ahora es semestral, y pasarlo a bimensual o trimestral. Desde las alcaldías se explicó que el interventor indicó nque el ORAL de la Diputación, que es quien recauda, no pondría problema si está domiciliado.. El alcalde de Bueu indicó que la Mancomunidad pagaba el servicio y que el ORAL no debería de poner impedimentos al fraccionamiento, por lo que se iba a hacer una consulta por escrito. Explicaron las bonificaciones del 15% a la tasa por compostaje (pasa de 126 a 107), del 8% por el uso del contendor marrón (baja a 115) y que llegaría al 20% de rebaja si se utiliza también el Punto Limpio y con 5 o más visitas, un 25%. Vecinos de A Portela pidieron mejores condiciones para usar este Punto. Juncal aseguró que el nuevo contrato de la basura sería más por 10 años que por 5.

Las familias numerosas alertan de «discriminación» en las bonificaciones

La Asociación Galega de Familias Numerosas (AGAFAN) se suma a las alegaciones contra la nueva ordenanza reguladora de la tasa de la basura que aprobaron inicialmente BNG, PSOE y EU en la Mancomunidade do Morrazo. Considera, este colectivo, que la redacción de la ordenanza discrimina a las 699 familias numerosas de O Morrazo: 313 en Cangas, 136 en Bueu y 250 en Moaña.Aunque la norma contempla reducciones para las familias que perciben la RISGA o el Ingreso Mínimo Vital y para casos de emergencia social, AGAFAN señala varias incoherencias como que una familia de cinco miembros solo puede acceder a una bonificación del 50% si sus ingresos anuales no superan los 11.232 euros, lo que equivale a 187 euros mensuales por persona, «un umbral extremadamente bajo que dejaría fuera a la mayoría de las familias».Alerta, el colectivo de familias numerosas, que en cambio un hogar con Ingreso Mínimo Vital y los mismos miembros recibe una bonificación del 100%, generando un trato desigual para aquellos que trabajan y reciben un salario. Se queja también de que las familias numerosas no están incluidas entre los colectivos con límites de renta más altos, como sí están las monoparentales o las personas con discapacidad, a pesar de tener mayores cargas familiares. Por todo ello AGAFAN pide reformular el artículo 7 de la ordenanza para incluir criterios de renta per cápita y establecer una bonificación para familias numerosas. Anima a todos los perjudicados a presentar sus propias alegaciones cuando la ordenanza entre en exposición pública.La Asociación de Veciños A Bouza-Quintela, de Moaña, alertó también de esta situación y considera que la propuesta de bonificaciones obliga a las familias numerosas «a vivir prácticamente en la indigencia» para recibir una rebaja en la tasa. Este colectivo asegura que se vulnera el artículo 3.1 de la Ley General Tributaria que recoge los principios de «justicia y equitativa distribución de la carga tributaria». Añade que una Administración «no puede dar más bonificación si los ingresos vienen de una pensión que de un trabajo».

El PP anima a los vecinos a alegar y a demostrarle la fuerza al BNG»

El PP no está dispuesto a que se le caiga tan pronto de las manos el movimiento que había organizado contra la nueva ordenanza fiscal que regula la tasa de la basura. Así que vuelve a animar a todos los vecinos a que presenten masivamente alegaciones para «facer forza para tentar deter a suba». Los tres grupos municipales del PP en la comarca quieren animar a todos los vecinos a presentar masivamente alegaciones contra la nueva ordenanza de la tasa de la basura, que recoge incrementos, según sus cálculos, del 90% para las viviendas y de hasta el 600% para los negocios, «con el objetivo de «facer a máxima forza e demostrar o unánime clamor social contra esta medida para tentar deter a suba brutal perpetrada polo BNG na asamblea xeral da Mancomunidade celebrada o pasado día 13».

El PP anunció también que todos sus concejales, 22, en los tres municipios de Cangas, Moaña y Bueu, y las sedes locales están totalmente a disposición de los más de 32.000 contribuyentes de la tasa de la basura durante las próximas seis semanas, para asesorarles y colaborar en la presentación de reclamaciones contra este «sabrazo fiscal» «Imos a estar, coma sempre, máis que nunca, a carón da xente para botarlles unha man na presentación de alegacións, pero tamén queremos convidar a aqueles que teñan claro o contido das mesmas queas presenten a nivel particular cando desexen, porque o importante é demostrarlles ao BNG a forza que ten o noso pobo, a nosa comarca», manifestaron los portavoces de Cangas, Moaña y Bueu, Dolores Hermelo, Alfonso Piñeiro y Elena Estévez.