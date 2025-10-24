El PSOE pide representantes de la Mesa da Sanidade en la reunión con el Sergas
Reclama asistir a la cita sobre el centro de salud
A falta de conocer la fecha en la que se reunirá finalmente la comisión de seguimiento del convenio de colaboración entre la Xunta y el Concello para la construcción del nuevo centro de salud de Moaña, el concejal del PSOE, Mario Rodríguez, insiste en reclamar su participación en la cita. Tanto en las dos veces que el Concello anunció una convocatoria unilateral como en esta ocasión, Rodríguez siempre pidió asistir. Desde el Concello se argumentó que el convenio establece la asistencia de dos miembros del gobierno local.
El portavoz socialista alega que «no solo queremos participar si se celebra, sino que también instamos a la alcaldesa –Leticia Santos– a que haga todo lo posible para que la reunión tenga lugar». Según Rodríguez la regidora, del BNG, «parece más empeñada en poner obstáculos que en facilitar el encuentro».
Para Mario Rodríguez si la Xunta plantea un máximo de cuatro representantes «no hay problema: proponemos dos en representación del Concello y dos en nombre de la Mesa Local da Sanidade». Considera que sería «una fórmula razonable y equilibrada que permite avanzar y no bloquear la comunicación». Pide a Santos «que reflexione y nos permita estar, queremos aportar soluciones desde la responsabilidad y el diálogo. Nuestro objetivo es que las urgencias vuelvan a Moaña hoy, mañana y siempre».
Suscríbete para seguir leyendo
- Vierten 1,5 toneladas de residuos en garrafas en Moaña y la empresa investigada afronta hasta 100.000 euros de multa
- Otras dos heridas por la ola de accidentes en la autovía se plantean denunciar
- «La autovía estaba resbaladiza pero nadie nos advirtió»
- Un siglo de la Compañía de María en Cangas
- La Guardia Civil localiza y denuncia a una canguesa que tiró dos gatos a la basura
- «No podía haber un lugar mejor que Ons para esta residencia»
- El pulpo prolonga su «veraneo» y la flota aguarda que llegue el mal tiempo
- La Guardia Civil detiene a un moañés por intentar robar en una gasolinera de Vilaboa