El PSOE pide representantes de la Mesa da Sanidade en la reunión con el Sergas

A falta de conocer la fecha en la que se reunirá finalmente la comisión de seguimiento del convenio de colaboración entre la Xunta y el Concello para la construcción del nuevo centro de salud de Moaña, el concejal del PSOE, Mario Rodríguez, insiste en reclamar su participación en la cita. Tanto en las dos veces que el Concello anunció una convocatoria unilateral como en esta ocasión, Rodríguez siempre pidió asistir. Desde el Concello se argumentó que el convenio establece la asistencia de dos miembros del gobierno local.

El portavoz socialista alega que «no solo queremos participar si se celebra, sino que también instamos a la alcaldesa –Leticia Santos– a que haga todo lo posible para que la reunión tenga lugar». Según Rodríguez la regidora, del BNG, «parece más empeñada en poner obstáculos que en facilitar el encuentro».

Para Mario Rodríguez si la Xunta plantea un máximo de cuatro representantes «no hay problema: proponemos dos en representación del Concello y dos en nombre de la Mesa Local da Sanidade». Considera que sería «una fórmula razonable y equilibrada que permite avanzar y no bloquear la comunicación». Pide a Santos «que reflexione y nos permita estar, queremos aportar soluciones desde la responsabilidad y el diálogo. Nuestro objetivo es que las urgencias vuelvan a Moaña hoy, mañana y siempre».