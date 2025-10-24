Proyección de «Sorda», hoy, en Cangas
El Cineclub Cangas proyecta hoy en el Auditorio Municipal Xosé Manuel Pazos Varela (21:00 horas) la pelíucla «Sorda», dirigida por Eva Libertad. Narra la situación de una mujer sorda que está a punto de tener una hija con su pareja oyente y cómo la llegada de la niña altera la relación y lleva a la mujer a afrontar la crianza del bebé en un mundo no hecho para ella.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Vierten 1,5 toneladas de residuos en garrafas en Moaña y la empresa investigada afronta hasta 100.000 euros de multa
- Otras dos heridas por la ola de accidentes en la autovía se plantean denunciar
- «La autovía estaba resbaladiza pero nadie nos advirtió»
- Un siglo de la Compañía de María en Cangas
- La Guardia Civil localiza y denuncia a una canguesa que tiró dos gatos a la basura
- «No podía haber un lugar mejor que Ons para esta residencia»
- El pulpo prolonga su «veraneo» y la flota aguarda que llegue el mal tiempo
- La Guardia Civil detiene a un moañés por intentar robar en una gasolinera de Vilaboa