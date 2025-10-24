Proyección de «Sorda», hoy, en Cangas

El Cineclub Cangas proyecta hoy en el Auditorio Municipal Xosé Manuel Pazos Varela (21:00 horas) la pelíucla «Sorda», dirigida por Eva Libertad. Narra la situación de una mujer sorda que está a punto de tener una hija con su pareja oyente y cómo la llegada de la niña altera la relación y lleva a la mujer a afrontar la crianza del bebé en un mundo no hecho para ella.