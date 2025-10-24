El proceso de producción del pan, convertido en arte
REDACCIÓN
Moaña
El pintor gallego Antonio C. Abalde expone en Moaña su proyecto «A Cultura do Pan», en el Concello Vello entre el 30 de octubre y el 16 de noviembre. Las obras de esta exposición cuentan el proceso de producción del pan, desde los molinos de agua tradicionales hasta que llega a las casas.
Se invitará a los colegios para transmitir a los niños la importancia de este proceso. El artista presentó ayer en la villa.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Vierten 1,5 toneladas de residuos en garrafas en Moaña y la empresa investigada afronta hasta 100.000 euros de multa
- Otras dos heridas por la ola de accidentes en la autovía se plantean denunciar
- «La autovía estaba resbaladiza pero nadie nos advirtió»
- Un siglo de la Compañía de María en Cangas
- La Guardia Civil localiza y denuncia a una canguesa que tiró dos gatos a la basura
- «No podía haber un lugar mejor que Ons para esta residencia»
- El pulpo prolonga su «veraneo» y la flota aguarda que llegue el mal tiempo
- La Guardia Civil detiene a un moañés por intentar robar en una gasolinera de Vilaboa