El proceso de producción del pan, convertido en arte

El pintor gallego Antonio C. Abalde expone en Moaña su proyecto «A Cultura do Pan», en el Concello Vello entre el 30 de octubre y el 16 de noviembre. Las obras de esta exposición cuentan el proceso de producción del pan, desde los molinos de agua tradicionales hasta que llega a las casas.

Se invitará a los colegios para transmitir a los niños la importancia de este proceso. El artista presentó ayer en la villa.