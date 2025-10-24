Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El proceso de producción del pan, convertido en arte

Representantes del Concello con el artista.

Representantes del Concello con el artista. / FdV

REDACCIÓN

Moaña

El pintor gallego Antonio C. Abalde expone en Moaña su proyecto «A Cultura do Pan», en el Concello Vello entre el 30 de octubre y el 16 de noviembre. Las obras de esta exposición cuentan el proceso de producción del pan, desde los molinos de agua tradicionales hasta que llega a las casas.

Se invitará a los colegios para transmitir a los niños la importancia de este proceso. El artista presentó ayer en la villa.

