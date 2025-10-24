OktoberFest «made in Cangas»

El OktoberFest («festival de octubre» o «fiesta de octubre») se celebra en la capital bávara de Múnich desde 1810, con cerveza tradicional y actividades culturales como eje de una cita que tiene adeptos y réplicas en otras partes del mundo. A esta dinámica se suma Cangas, que convierte hoy y mañana los jardines de O Sinal en su Theresienwiese («prado de Teresa») particular por obra y gracia de la asociación cultural Berrinchos y la implicación de hosteleros y comerciantes del municipio. Habrá cerveza, por supuesto (entre ellas la variedad propia «Morrazën»), comida típica como el codillo con puré de patatas y chucrut o ensalada «kartoffet salat» y música con Patajullos, Leira-Rock y Dinámica Creativa Djs hasta altas horas.

Los promotores de la iniciativa quieren traer la esencia del OktoberFest aderezada en los fogones de la hostelería local (Anxo, de Boliños, Guti, de Taberna Pandemillo, o Raúl, de tapería Alium, único restaurante de Galicia que cocina 100% sin gluten, trabajando conjuntamente sobre seis platos y dos postres) y con la calidad como requisito. A los ya referidos se suman en la carta otras exquisiteces germanas como salchicha «currywurst» con encurtidos y patatas paja, bocata de codillo con compota de manzana y chucrut, «kartoffet salat» (ensalada de patata y encurtidos con chorizo criollo/ salchichas vegana de proteína de guisantes, costilla con miel y mostaza, «kartoffelpuffel (tortitas de patata y col empanadas con salsa de mostaza y miel de caña, pretzel, «streusel» con manzana y crema de almendras...

Buena gastronomía y música para amenizarla, pero también conciencia ecológica. A diferencia de la mayoría de eventos de este tipo, en esta Oktoberfest de Cangas la cerveza no se sirve en vasos de plástico, sino en jarras de cristal (se cobran 3 euros en concepto de fianza, que se devuelven al entregarla), y los precios son populares: 4 euros la pinta (medio litro) y 7 euros el litro de las variedades Erdinger, Budvar y Morrazën, suministradas por Hijos de Rivera, fabricante de Estrella Galicia. También se ofrece agua (2 euros), refrescos (2,50), licor café (3,50) y kalimotxo (5 €). Se repartirán regalos en función de las consumiciones, como gafas, gorras o camisetas de la empresa local Lóstrego, implicada en el evento.

También colaboran O Ghato de Mar, O Carlete, Masël y Estudio Xirín, así como la Diputación de Pontevedra y el Concello de Cangas. La alcaldesa, Araceli Gestido, y el concejal Eugenio González avalaron el apoyo municipal en la presentación del cartel.