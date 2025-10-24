Moaña refuerza el apoyo académico a 37 alumnos para paliar el abandono escolar

El programa Reforza Moaña, que el Concello puso en marcha desde el departamento de Benestar Social hace dos cursos, recibe este año un impulso. Y es que la administración local acaba de sacar a licitación este servicio para que una empresa lo preste por los próximos dos ejercicios con un coste estimado de 31.557 euros antes de impuestos. En total participaron desde el 1 de diciembre de 2023 37 niños y niñas de Primero y Segundo de ESO y es que se trata de un plan de refuerzo educativo para ayudar a los pequeños de familias vulnerables o en riesgo de exclusión social.

La alcaldesa, Leticia Santos, explica que se estuvo manteniendo con recursos propios desde su creación. Ahora se espera que una empresa especializada en formación aporte a los profesores particulares que atienden a los pequeños en las salas de estudio del Concello Vello. Se apostó desde un inicio por los primeros cursos de ESO al entender que es un salto muy importante para los estudiantes, al pasar del colegio de Primaria al instituto. «Creemos que la educación es un garante de la igualdad de oportunidades y el objetivo es lograr que estos estudiantes finalicen la ESO. Con ese título tienen abiertas todas las opciones para seguir formándose donde quieran o incluso para participar en programas de formación de empleo», señala la regidora.

Estas clases de refuerzo están dando buenos resultados, según se constata en los institutos de As Barxas y A Paralaia. «La respuesta que nos dan los profesores es muy buena, tanto en la mejora académica como en otros aspectos como el comportamiento o la autoestima de los alumnos», añade Leticia Santos.

Se trata de un programa para prevenir el abandono escolar que en dos cursos ya empieza a dar sus frutos. Se trata de mejorar las posibilidades educativas de los niños de familias que tienen más dificultad a la hora de hacer frente al pago de unas clases de refuerzo, lo que hacía que muchos de estos jóvenes no llegasen a obtener el título de la ESO, al recurrir al absentismo escolar por desmotivación, según el plan impulsado desde Benestar Social, departamento que dirige la concejala María Sanluis.

A lo largo de cada curso se realizan hasta cuatro evaluaciones del programa para valorar, al final, el número de niños que consiguen promocionar al próximo curso con un resultado académico favorable. Se analiza también la evolución personal y el nivel de socialización alcanzado por los participantes.