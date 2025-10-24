Más de 60.000 euros para garantizar las luces de Navidad en el centro y el rural moañés

El Concello de Moaña inició la licitación del suministro en régimen de alquiler, la instalación, la conexión, el mantenimiento y el desmontaje del alumbrado de Navidad y otros elementos decorativos para este año. A diferencia del sistema elegido en años anteriores, se contratará en un solo lote tanto la iluminación del casco urbano como la de las parroquias del rural. Esto eleva el contrato único hasta los 60.548 euros incluyendo el IVA.

En años anteriores se hacían dos contratos quedando desierto en primera instancia las áreas del rural, obligando incluso a un encendido más tarde en las parroquias, días después del encendido oficial con un evento en los Xardíns do Concello. El plazo de presentación de ofertas concluye el próximo 5 de noviembre.

Precisamente ayer la empresa que se encarga de la instalación de la iluminación navideña en Cangas inició las labores para colgar los arcos en distintas calles del centro. La operación para probar su funcionamiento llamó la atención de los vecinos que se encontraron durante un tiempo los arcos encendidos en distintos puntos de la malla urbana.

En Cangas en concreto se instalarán hasta 51 arcos luminosos y otros 107 elementos decorativos con distinto grado de iluminación. En total se iluminarán de Navidad 830 metros cuadrados de territorio. Para ello se encenderán hasta 227.039 microleds de bajo consumo.