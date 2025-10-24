El gobierno fija la mesa de contratación del Gatañal y del césped de Morrazo para el día 3

La junta de gobierno del Concello de Cangas aprobó en su reunión del día 16 sacar a concurso la reforma del campo de fútbol de O_Morrazo, donde juega el Alondras, y del pabellón de O Gatañal. Las empresas disponen de 15 días para presentar ofertas, al ir el trámite a través de la vía de urgencia. Se fijó para el día 3 de noviembre la reunión la mesa de contratación donde se evaluarán las ofertas que se presenten. Se trata, pues, de un trámite transcendental para que ambas obras, por las que el gobierno local recibió muchas críticas por el retraso, se lleven a cabo y ya se puedan señalar incluso fechas.

Campo de O Morrazo, donde juega el Alondras. / Gonzalo Núñez

El presupuesto de licitación con el que sale la obra del pabellón de O Gatañal alcanza los 969.907,54 euros (con IVA, 1.172.378,12 euros) y se incluyen trabajos de reparación y mantenimiento de instalaciones deportivas, trabajos de fachadas, de aislamiento, de instalación de calefacción, ventilación y aire acondicionado, así como trabajos de instalación de ingeniería mecánica.

El plazo de ejecución de las obras es de 10 meses y un año de garantía de las mismas. Con el propósito de atender los problemas que hay que resolver, dado su carácter de infraestructura estratégica para el desarrollo del deporte profesional, las obras consistirían en la mejora de accesibilidad en diferentes puntos, la habitabilidad del pabellón y la mejora energética, optimizando para sus actuales unos como sede del único equipo profesional de balonmano de Galicia en el que se celebra los partidos de la competición oficial de la Liga Asobal.

Las obras del pabellón de O Gatañal se incluyen dentro del Plan Extra de la Diputación de Pontevedra y del Plan +Provincia. La aportación del primero es de 820.664,68 euros y la del segundo, 295.413, 50 euros; mientras que el Concello de Cangas aporta de fondos propios 56.300,12 euros. Entre los trabajos figura el pulido del material asfáltico en la parte trasera del pabellón zona oeste, la renovación de los cuadros eléctricos, la sustitución de luminarias exteriores, el refuerzo de barandillas, mejora del marcador, sustitución de luminarias, de lavabos existentes e inodoros, entre otras.

Por lo que se refiere al campo de fútbol de O Morrazo, la junta de gobierno local saca a licitación el cambio del césped de O Morrazo por un importe de 241.602,61 euros, de 292.339,16 con IVA el plazo de ejecución de los trabajos es de 3 meses y la garantía de la obra de un año. La mesa de contratación valorará con 10 puntos el menor plazo de ejecución, lo mismo que la ampliación de la garantía y el plan de mantenimiento con otros 10 puntos. Las empresas que se presenten deben de presentar unas condiciones mínimas de solvencia económica y financiera.

Deberá acompañarse la correspondiente documentación que justifique que el producto ofertado cumple con los certificados de calidad FIFA Qualitiy Pro y UnE EN 15.330-1. Estas son las certificaciones que tanto tardaron en entregarse por el equipo redactor del proyecto.

Un césped sintético de última generación

Las obras en el campo de O Morrazo consistirán en la sustitución de la manta de césped artificial existente por un nuevo césped artificial sintético de última generación. Se plantea la retiradas del césped existente y posterior colocación de un césped nuevo. Previamente se examinará el estado de la capa soporte y si se encuentra en buen estado se conservará. Se comprobarán también las pendientes y el ensanchamiento de las subbases y reparación en caso de ser necesario. Se propone un césped mixto de 40 milímetros de altura y que el campo se marque y señalice para fútbol 8, con idéntico material, siguiendo los criterios de la Real Federación Española de Fútbol. El campo mantendrá las dimensiones del terrenos de juego actual en 101 metros de largo por 65 de ancho, con bandas de 1,50 y fondos de 2.0 metros. Las dimensiones se comprobarán y confirmarán en e l momento de la realización del proyecto de ejecución.