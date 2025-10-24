Un ejemplo del CEIP San Roque en la playa

Alumnos de 3º, 4º, 5º y 6º del colegio San Roque de Darbo, en Cangas, participaron en la última limpieza simultánea de playas que convocó la Asociación ecologista Adega y a la que se sumaron 22 concellos de la costa gallega. Retiraron neumáticos, redes de pesca y mucho microplástico. Toda una lección.

Félix Juncal tenía que decirlo

Conviene recordar algunos trazos de la historia reciente de la Mancomunidade de Morrazo. Lo hacía ayer el alcalde de Bueu, Félix Juncal, cuando defendía su postura en la Mancomunidade a lo largo de los últimos 18 años. Recordó como el BNG, en aquel momento de crisis, prestó sus votos al Partido Popular para aprobar el famoso plan de ajuste, que permitió que poco a poco el ente supramunicipal quedara sin deudas, después de lo que, justo sería decirlo, ser intervenido por el Estado. Y, claro, Félix Juncal no se siente ahora correspondido. Porque en aquel momento la deuda que tenía Bueu con la Mancomunidade era mínima, apenas llegaba a los 400.000 euros y la de Cangas y Moaña, gobernadas por el PP era deudas millonarias, una de 3 millones y otra de dos. Félix Juncal gritó en la asamblea famosa del día 13, dirigiéndose a los miembros del PP: «¡Así es cómo me lo pagáis!» Parecía César en el foro viendo el rostro de Bruto «¡Tú también, hijo mío». El regidor de Bueu se sentía traicionado. En el barullo de la noche del día 13 de octubre no se lo dejaron decir, pero el miércoles tuvo oportunidad de hacerlo en un ambiente más distendido y lo dijo.

Pluringüísmo sin luces en Reibón

Va a ser que el programa de plurilingüismo no es el único problema a resolver en el colegio Reibón de Moaña que lucha, con razón, por tener más profesores de inglés para ser realmente plurilingües. Pues parece ser que el centro afronta también un problema con el arreglo de las luces cuando se funde una bombilla. Y es que la nueva conserje tiene prohibido utilizar escaleras de más de dos metros de altura. A todas luces, hay algo que no funciona en este país.