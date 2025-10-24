Denuncia a un vecino porque puso una cámara enfrente

Un vecino de Cangas denunció a otro que vive en el edificio que tiene enfrente en la avenida de Marín por tener una cámara que enfoca al exterior. La denuncia fue interpuesta ante el Concello de Cangas mediante registro de entrada y en ella se pide que se requiera la retirada de la misma de manera urgente.

De momento, la denuncia no llegó a la concejalía de Urbanismo y existe la posibilidad de que fuera trasladada a la de Policía. El edil de Urbanismo manifestó que abriría expediente cuando tuviera en la denuncia en su departamento.