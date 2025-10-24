El Concello ensancha el puente sobre el Saíñas en A Rúa para que pasen vehículos
Los propietarios de fincas podrán acceder así por la estructura de piedra
G.M.P.
Apenas dos semanas después de que el antiguo puente de piedra que comunica las dos orillas del río Saíñas a la altura de A Rúa, y derruido desde hace más de una década, vuelva a estar operativo gracias a una actuación promovida por el colegio público con la colaboración del Concello de Cangas y el permiso de Augas de Galicia, las obras se han retomado esta semana para ensanchar el paso con el fin de que puedan acceder vehículos agrícolas a las fincas colindantes. Un cantero y un tractorista trabajan en la reposición de la estructura con fondos municipales, y la alcaldesa, Araceli Gestido, visitó ayer las obras que suponen «unha mellora nas comunicacións da contorna, ademais do seu valor etnográfico».
La actuación pone en valor un elemento patrimonial y satisface una vieja demanda del colectivo escolar, de la asociación de vecinos Santo Domingo, de A Pedreira, y de los propietarios de fincas en la zona, impedidos durante muchos años de acceder a ellas con su maquinaria de labranza. La intención del gobierno local y de los colectivos implicados es realizar próximamente un acto conjunto con los escolares de A Rúa cuando las obras rematen, probablemente la próxima semana, pues las lluvias de los últimos días han elevado el nivel del río Saíñas y dificultan la aplicación de argamasa para fijar la estructura de perpiaños.
