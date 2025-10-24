El Concello ensancha el puente sobre el Saíñas en A Rúa para que pasen vehículos

Apenas dos semanas después de que el antiguo puente de piedra que comunica las dos orillas del río Saíñas a la altura de A Rúa, y derruido desde hace más de una década, vuelva a estar operativo gracias a una actuación promovida por el colegio público con la colaboración del Concello de Cangas y el permiso de Augas de Galicia, las obras se han retomado esta semana para ensanchar el paso con el fin de que puedan acceder vehículos agrícolas a las fincas colindantes. Un cantero y un tractorista trabajan en la reposición de la estructura con fondos municipales, y la alcaldesa, Araceli Gestido, visitó ayer las obras que suponen «unha mellora nas comunicacións da contorna, ademais do seu valor etnográfico».

La actuación pone en valor un elemento patrimonial y satisface una vieja demanda del colectivo escolar, de la asociación de vecinos Santo Domingo, de A Pedreira, y de los propietarios de fincas en la zona, impedidos durante muchos años de acceder a ellas con su maquinaria de labranza. La intención del gobierno local y de los colectivos implicados es realizar próximamente un acto conjunto con los escolares de A Rúa cuando las obras rematen, probablemente la próxima semana, pues las lluvias de los últimos días han elevado el nivel del río Saíñas y dificultan la aplicación de argamasa para fijar la estructura de perpiaños.