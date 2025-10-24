Los comuneros debaten un plan viario y de seguridad en Melide y Cabo Home

La renovación de la relación con la cooperativa Pouso da Serra, informar sobre ventas de parcelas colindantes con monte comunal y la presentación de una propuesta de plan viario y de seguridad para el entorno de Melide son los asuntos más relevantes de la asamblea extraordinaria de la Comunidade de Montes do Hío que se celebrará mañana, sábado. La cita será a las 17:00 horas en el salón de actos del colegio de O Hío, y no en la Escola Vella, como es habitual en las reuniones del colectivo de comuneros.

La referida propuesta de ordenación nace del trabajo de fin de grado en Ingeniería Forestal realizado por el vecino Tomás Hermelo, que fue presentado en verano en la Escola de Forestais del campus de Pontevedra. El proceso de investigación y desarrollo se realizó en contacto con la comunidad de montes, «e tenta dar solución á problemática de seguridade, ambiental, etc que existe na actualidade en toda a zona de Melide e Cabo do Home», explican desde el colectivo.

En la asamblea de mañana será Hermelo quien presente su propuesta a los comuneros, que podrán intervenir para pedir información o resolver dudas. «O obxectivo da Xunta Reitora é dar a coñecer á asemblea a proposta, debatela, incluír se e preciso modificacións que conten co apoio dos comuneiros para dotarse finalmente dun proxecto que permita ordenar a zona, consensuado coa veciñanza», añaden. Será un primer paso antes de intentar sentarse a la mesa con las administraciones implicadas y comezar a actuar con el objetivo de solucionar los problemas de tráfico en ese ámbito sin alterar sus valores ares medioambientales.