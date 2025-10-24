Casa Videira acoge hoy la actividad de «+Convivir» para los vecinos

La Diputación de Pontevedra lleva hoy a Bueu, a la Casa Videira, una nueva jornada de su programa de convivencias vecinales «+Convivir». Se trata de la octava actividad de la segunda edición de esta iniciativa destinada al movimiento vecinal que ya pasó por Fornelos, Redondela, Salceda, A Lama, Baiona, Rodeiro y Ribadumia .

La actividad, que prevé sumar a decenas de personas, será a las 16:30 y contará con la presencia del diputado de Acción Comunitaria, Javier Tourís.Habrá una charla sobre alzhéimer, un obradoiro de risoterapia con Afamo y Afaga, una sesión de gimnasia de mantenimiento de la mano de Toni Garrido y otra de bailes de salón por parte de Breogán Pérez. La jornada se completará con música y con un refrigerio para los asistentes, además de que habrá un hinchable para los más pequeños si las condiciones meteorológicas lo permiten.

«+Convivir» es un programa con el que la Diputación demuestra su compromiso con el tejido asociativo vecinal y ensalza el papel que éste desenvuelve en el desarrollo de la provincia.