Bueu presenta un presupuesto para este año de 11,6 millones

Aunque el 2025 ya entra en su recta final, en el Concello de Bueu suele ser habitual que el gobierno apruebe los presupuestos del ejercicio en el último trimestre del año. Y así hará con estos de 2025 que hoy presenta en comisión de Contas a la oposición y que se elevan a 11,6 millones de euros, con un incremento de 4,5 con respecto a los de 2023, que son losque están en vigor, prorrogados, tal y como señala el concejal de Facenda, Xosé Leal. Los 11.667.438 euros serán los presupuestos más altos de la historia del Concello, resalta el concejal que asegura que comparando con las modificaciones en la prórroga de 2023 llevadas a cabo en 2024 «suponen también un incremento ya que fueron de 10.772.989 (+894.448 euros)».

En gastos, contempla 3,5 millones en inversiones reales, lo que suponen un 30,51% del total. La reforma del pabellón de Beluso, en marcha en la actualidad, se lleva 1,9 millones. El concejal destaca otras actuaciones como el saneamiento y abastecimiento en Bon de Abaixo, también en ejecución, con 437.391 euros; la mejora del vial da Torre con 61.252 euros o las ya rematadas obras en Enleito, Murráns y en el aparcamiento del pabellón Pablo Herbello que suman las tres 375.309 euros. En las cuentas figuran otras obras a comenzar y que serán una realidad en 2026 como el nuevo parque Urbano Lugrís, abastecimiento y saneamiento en Cela, reurbanización del camino entre As Castiñáns y Loureiro o las redes de abastecimientos en Cela. Leal sostiene que esta capacidad inversora se debe a la buena situación económica del Concello que permitió la petición de un préstamo para parte de la obra del pabellón de Beluso, a la capacidad de optar a subvenciones de otras administraciones y a una mejora en el ritmo de contratación «que será mayor a final de año cuando se cubra la plaza de un técnico de adminisytración general para el departamento de contratación».

Leal destaca también que se sigue con el apoyo a medidas sociales en Benestar Social, Cultura y Deportes como el Servicio de Axuda no Fogar (SAF), Atención Temperá, gimnasias municipales en la piscina, en Beluso, Cela y Meiro, además de destinar 208.600 euros en ayudas directas e indirectas, entre las que destacan las subvenciones en concurrencia a la cultura y el deporte que suben a 36.000 y 47.000 euros, respectivamente; y 30.000 para las Anpas de los centros públicos para comedores y Plan Madfruga. Leal marca este año como de transición ya que el próximo habrá dos licitaciones importantes como el del funcionamiento de la piscina y el nuevo contrato del SAF, que se engloban dentro de los gastos corrientes con 3,1 millones. Respecto al gasto del personal, con 3,7 millones, supone el 35,82% del total: «Con respecto a las últimas cuentas aprobadas completó ya la implementación de la RPT y llevó a cabo los incrementos para los empleados públicos».

En ingresos , el edil señala que el gobierno lleva años con políticas para mejorar la capacidad de generar más recursos. En impuestos directos, el Concello incluye 1,7 millones de IBI (14,59%); 150.000 del Impuesto de Actividades Económicas (1,29%), 500.000 del de Vehículos (4,29%) y 125.000 de Plusvalía (1,07%). El ICIO también aumenta a 300.000 euros (33,33%) lo que atribuye al buen momento que vive el sector de la construcción. Los ingresos de precios públicos y tasas suben un 23,96%, debido por un lado a la concesión de nichos y columbarios en los cementerios de Bueu y Beluso o a la subida en las ocupaciones de vía pública además del cobro de actividades que antes eran gratis. Las tranferencias corrientes, es decir lo que se recibe de otras administraciones, suponen el 40,40%. Aparecen 3,1 milloens del Estado, a la espera de la liquidación complementaria (2,8 en 2023) y 2,3 millones de subvenciones (19,23%).