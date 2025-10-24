El Auditorio de Cangas acoge la obra "Tromsø", fusión de teatro y danza

La compañía Morraoconto, integrada por Rafa Martínez (dramaturgo de Ourense), Lara Pouso (actriz de Santiago) y Miguel Gendre (actor y bailarín de Santiago), que nació en 2021 en la ciudad compostelana cuando se conocieron en el festival USCénica, presenta este sábado (20:00 horas) en el Auditorio Municipal Xosé Manuel Pazos Varela de Cangas su primer montaje “Tromsø”, que debe su título a la ciudad noruega del mismo nombre y segunda en importancia de Laponia. A este fin del mundo viaja el protagonista y navega por las gélidas aguas de Noruega buscando un lugar en donde deshacerse del pesar de una pérdida, de un ser querido que cuando se va, deja un vacío que llena de silencio y nunca se consigue hacer desaparecer. Sobre el escenario estarán Miguel Gendre, Lara Pouso y Lidia Veiga, con música en directo de Julia Ammerman y Lucía Iglesias, bajo la dirección de Rafa Martínez, autor del texto y dramaturgia.

Se trata de una obra, fusión de teatro y danza, que reflexiona en clave de humor sobre la pérdida, sobre la vida, la muerte y todo lo que queda a medias. Se trata, en palabras de sus creadores, un canto a la tristeza, pero también a la esperanza, un viaje épico por los mares del norte, navegando tormentas, fiordos y enormes bancos de arenque en la procura de respuestas en un lugar en donde las orcas o su canto desgarran el silencio salvaje de la aurora boreal. O día que eu nacín, alguén que non consigo recordar, agasalloulle a miña nai unha pequena planta de tronco pequeno e estreitas e alongadas follas a piques de se murchar. Mais o que descoñecía, era que o meu destino remataría irremediablemente ligado ao desa maldita drácena maltreita que medraba silendeira na beiriña do salón. E que me empurraría case trinta anos máis tarde a navegar á deriva, completamente perdido, polo círculo polar”.