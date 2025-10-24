La Asociación Española de Paisajistas distingue al jardín vertical del Concello Vello

El llamativo jardín vertical que decora la fachada del Concello Vello de Moaña triunfó en los Premios del Jardín Gallego que se entregaron este mes en el marco de la celebración de la jornada profesional «Imaginación en Flor. El arte del jardín efímero» organizada por la Asociación Española de Paisajistas (AEP) en Allariz. Fue la quinta edición de los premios y el jurado reconoció a la empresa encargada de la fachada moañesa, Píntega Xardíns, con el segundo premio.

Destaca que se trata de «un jardín vertical, innovador, estéticamente atractivo y ambientalmente eficaz». El jurado valoró por lo tanto su complejidad técnica, su impacto positivo en la ciudad y «su viabilidad como solución sostenible para espacios urbanos densos».

Este octubre se cumplen, precisamente, dos años desde que se inauguró el Concello Vello de Moaña tras una ambiciosa reforma que lo transformó en un espacio con dotaciones como una sala de estudios a dos alturas o una sala de exposiciones, dándole vida a la calle Ramón Cabanillas.

El primer puesto de la V edición de los Premios del Jardín Gallego había recaído en el «Espazo Natural Rosalía Mera», obra de Concepción Pérez Dopico (Talleres Trébore Xardinería). Se valoró que se trata de un proyecto que fusiona educación ambiental con participación social y diseño ecológico, «creando un espacio vital que combina funcionalidad, biodiversidad y estética».