Urbanismo redactará un plan especial para el frente marítimo Montero Ríos, en Bueu, y retoma el PERI de Beluso

Un plan especial para el tramo de la Avenida Montero Ríos afectado por la línea de servidumbre de Costas del Estado y retomar el Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de la Praia de Beluso. Son los dos objetivos en materia de planificación urbanística que se fijan desde el Concello de Bueu en lo que resta de año y especialmente en el próximo 2026. Dos trabajos técnicos con los que se pretende dar continuidad a la unidad de actuación del centro de Beluso, que está en la fase de estudio del proyecto de urbanización.

El plan especial para la Avenida Montero Ríos tiene como objetivo resolver una problemática que afecta a varios edificios, cuya fachada está dentro de los 20 metros de zona de servidumbre de Costas en área urbana (en suelo rústico es de 100 metros). Esa afección implica trabas o directamente la imposibilidad de acometer proyectos de mejora, rehabilitación o aumentos de volumen en las edificaciones que están dentro de esa línea. Con el agravante de que algunos de esos inmuebles están catalogados y cuentan con una protección para conservar sus fachadas.

Un ejemplo de esta situación fue la negativa de Costas del Estado a aprobar un estudio de detalle que pretendía ordenar un tramo de 80 metros de longitud con hasta una docena de inmuebles, algunos de mediados del siglo XX. El departamento estatal informó de manera desfavorable y el pleno no pudo aprobar ese instrumento urbanístico a principios de 2024.

El argumento de Costas es que esa ordenación debe realizarse a través de un plan especial urbanístico. «É a figura que recolle o noso planeamento urbanístico, precisamente obrigados por Costas», explica el concejal de Urbanismo, Martín Villanueva. De hecho el Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) delimita dos ámbitos denominados como plan especial B y plan especial C (PE-B y PE-C).

Desde la intersección con la calle Castelao hasta las inmediaciones del antiguo muelle de Attilio

Esta línea de servidumbre afecta al tramo comprendido desde la intersección con la calle Castelao hasta las inmediaciones del antiguo muelle de Attilio. El planeamiento urbanístico incluye este ámbito dentro de la ordenanza U1, de conservación de estructura edificatoria. Esa ordenanza de hecho no recoge un número máximo de alturas porque la servidumbre de Costas «nos obriga a unha liña de cornisa homóxena a partir do 75% do que xa está edificado e construído», explica Villanueva.

Por ello desde la Concellería de Urbanismo se procederá a encargar a una consultora la redacción de un plan especial para todo este ámbito, que luego debe ser validado por la Xunta de Galicia y Costas del Estado. «Esta figura, unha vez aprobada, vai permitir dar garantías aos propietarios para facer obras de conservación, melloras de estrutura ou posibles aumentos de volume», concluye Martín Villanueva.

Vista de la zona de los terrenos Plan Especial de Reforma Interior (PERI) de la Praia de Beluso. / Gonzalo Núñez