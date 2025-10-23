Rutas de A Illa dos Ratos por las calles de Moaña y por Aldán
REDACCIÓN
La Asociación A Illa dos Ratos ofrece este sábado y domingo dos rutas con la que busca dar a conocer y poner en valor la historia, naturaleza y patrimonio de O Morrazo. Se trata de la ruta «Historia das rúas de Moaña», que se celebra el sábado a las 10.30 horas, y con la que se recorren calles de la villa moañesa con paradas explicativas en lugares importantes como el Pazo do Rosal, y en la que se descubrirán secretos que se esconden tras las personas que prestan sus nombres a estas calles y los elementos arquitectónicos que las engalanan como las esculturas a Dani Rivas, el busto de Leta o el mosaico de la fuente del Unicornio.
El domingo, a la misma hora, la ruta será «Aldán, un condado á beira do mar», en la que se conocerán aspectos de la historia de esta parroquia.
