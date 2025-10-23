Roban las azaleas que se habían plantado en la Alameda Vella

Hace un par de días que se supo, pero hoy se confirmó: robaron la azaleas, 9 en total, que se habían plantado cuando se llevaron a cabo los trabajos de humanización de la calle Eduardo Vincenti y mejora de la Alameda Vella.

La alcaldesa de Cangas, Araceli Gestido, no tiene ninguna duda. Afirma que se trata de un robo porque no quedó rastro de ellas, de ahí que descartara que las azaleas desaparecieran como consecuencia de un acto vandálico. En este sentido afirma que no hay rastro de destrozos.

La regidora local lamenta que se sigan produciendo este tipo de comportamientos, pero eso no impedirá que el Concello siga plantando tanto azaleas como otro tipo de flores. Asegura que la reposición se realizará tan pronto se pueda.

En la Alameda Vella de Cangas ya fue robado el busto de Xoán Piñeiro hace años y tardó tiempo en reponerse. Fue este gobierno local quien dispuso de 4.000 euros para hacer frente a la nueva pieza de bronce que se compró que, por cierto, se había estudiado colocar en un lugar más visible y, sin embargo, permanece inalterable en el sitio de siempre. Sí que es cierto que con las obras de la Alameda Vella las esculturas que hay dentro de este entorno no queden tan ocultas como antes. Aunque tras lo sucedido con las azaleas, las figuras parecen estar también en peligro.