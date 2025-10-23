La Policía Local entra en el plan VioGen y podrá multar ya en 2026 en el rural

Un día antes de que se celebre el pleno de Cangas, donde el Partido Popular presenta una moción para que se inste a la Mancomunidade de Municipios do Morrazo a derogar la aprobación inicial de la ordenanza fiscal, el jueves 30 tendrá lugar la Junta Local de Seguridade de Cangas. Se trata de una reunión fundamental para el futuro del municipio; en primer lugar porque Cangas dejará de ser el único concello que no esté adherido al convenio de VioGen, lo que supondrá una mayor involucración de la Policía Local en la atención de los casos de violencia machista. Según los últimos datos, en Cangas hay 70, un 3,71% de la provincia. Se trata de una propuesta que se había puesto encima de la mesa en la última reunión y que ahora se confirma.

La segunda cuestión es de suma importancia para el Concello: permitirá que la Policía Local patrulle la zona rural, compartiendo competencias con la Guardia Civil. Es un problema que venía siendo un dolor de cabeza para este gobierno durante los dos últimos veranos.

Y es que será la Junta Local de Seguridade la que permita que pueda cambiar drásticamente la situación para el gobierno local. Todo es gracias a la planimetría encargada por el Concello de Cangas para establecer nuevos núcleos urbanos en la zona rural y así tener la garantía jurídica de que la Policía Local pueda actuar sancionando los malos aparcamientos que son una pesadilla para los vecinos.

En la zona rural de Cangas se establecen 14 nuevos núcleos urbanos: Vilanova Norte, en la zona de Punta Alada; Menduiña Norte, Menduiña Sur, Donón, Aldán, Vilariño, Arneles, O Rosal, Bajada a Melide, Liméns, Igresario, As Fenteiras, Nerga y Gatañal-Balea.

Estas nuevas demarcaciones van a ser determinantes para la Policía Local, que se verá obligada a intervenir al pasar a ser estos núcleos costeros zona de su competencia. Hay que recordar que la Policía Local tiene limitadas las competencias a las zonas urbanas Aclarar que esa nueva planimetría no es, en absoluto, un cambio que se refleje en la clasificación urbanística del suelo, que no es lo que se pretende. Se trata de indicar a Tráfico qué viales en la zona rural se pueden considerar urbanos, siguiendo un criterio de núcleo de población.

Se supone que el trámite de trasladar la nueva planimetría a la Delegación Provincia l de Tráfico y con posterioridad a la Dirección General de Tráfico, en Madrid está ya hecho. No tendría mucho sentido volver a traer en el orden del día de la Junta Local de Seguridade sin haber concluido toda esta tramitación. Además, la nueva planimetría de nuevos núcleos urbanos en la zona rural ya hace meses que está elaborada. De todas formas, lo importante es que sea operativa para el próximo verano.