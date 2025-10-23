Moaña controlará con una app el nuevo riego de los campos de fútbol 7

Las obras de reforma integral y cambio del césped artificial de los campos de fútbol 7 ubicados en los patios de los colegios Reibón y Seara de Moaña siguen en marcha. En estos momentos es la lluvia que esta semana golpea a O Morrazo la que está retrasando los trabajos, al no poder aplicarse la base de arena y caucho previa a extender la nueva alfombra de césped.

El sistema de riego ya está totalmente instalado. Se trata de un mecanismo nuevo pues los conocidos como campos del keniata de Moaña carecían de riego automático, al igual que ocurre con los campos de Cangas. Esto hace que se optase por instalar un sistema de última generación que llevará dos routers conectados con datos 5G. Esto permitirá activar y controlar todo el mecanismo para regar el césped artificial directamente desde una aplicación del teléfono móvil, sin necesidad de acudir a la propia instalación.

Se trata de un sistema pionero en O Morrazo, pues ninguno de los campos de fútbol 11 con césped artificial cuenta con esta posibilidad, al haberse instalado el riego hace años.

El concejal de Deportes, Rubén Viéitez, explica que el retraso inicial de unas obras que comenzaron en agosto se debió a la cantidad de piedra encontrada en el terreno y que fue necesario excavar y retirar para instalar la base. Aparecieron también hierros de la cimentación de la antigua estructura que utilizaba el conserje. En estos momentos es la lluvia lo que dificulta que aceleren las obras aunque ayer había varias personas desplegadas en el campo de Reibón.

Otro de los aspectos que ralentizaron la reforma es que los postes para sujetar las redes perimetrales tuvieron que instalarse a mano, debido a la pequeña separación que había entre el final del césped y los muros de cierre de los colegios. Viéitez explica que la intervención debe acelerarse cuando la lluvia dé una tregua, pues la empresa constructora ya tiene almacenados en el entorno nuevos elementos como los marcadores electrónicos, que posiblemente también puedan ser gestionados por remoto desde una aplicación móvil.

La actuación fue adjudicada a mediados de julio a la empresa Limonta Sport Ibérica SL por un importe de 408.430,77 euros, distribuidos entre 201.987,6 euros del campo de A Seara y 206.442,87 del campo del CEIP de Reibón.