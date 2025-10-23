Licitan el servicio de seguimiento del compostaje por 208.164 euros

En medio de la controversia por la subida de la tasa de la basura de la Mancomunidade do Morrazo en Cangas, Moaña y Bueu, el ente supramunicipal sigue su día a día y en esa gestión de los residuos y acaba de sacar a licitación el nuevo contrato para el seguimiento del compostaje individual y comunitario para continuar potenciando el compost como alternativa al envío de los residuos a Sogama para su incineración. El compostaje «in situ» es el modelo por el que apuesta la Mancomunidad, que ya cuenta con casi 1.500 composteros individuales en 1.286 viviendas y con 23 composteros comunitarios en los cascos urbanos. De hecho, la nueva ordenanza contempla bonificaciones del 15% en la tasa para las personas que composten y del 8% para quienes hagan uso del contenedor marrón de biorresiduos.

El contrato sale a concurso por un importe de 208.164 euros por un plazo de un año más otro año de prórroga. las empresas tienen 15 días naturales de plazo para presentar sus ofertas. Se otorgará la máxima puntuación a la oferta económica más favorable a la entidad comarcal hasta un máximo de 50 puntos y se puntuarán también los servicios de seguimiento y apoyo técnico a los usuarios de composteros individuales con 10, 20, 30, 40 y 50 puntos según se trate de 10, 20, 30, 40 y 50 seguimientos

Hasta la fecha, la empresa Celquisan Global ha sido la encargada y seguirá hasta el 28 octubre, incluso hasta la firma del nuevo contrato, de realizar el seguimiento de estos composteros y con un balance positivo. La intención de la empresa es volver a presentarse al contrato, aunque dependerá de la disponibilidad de personal. Lo que sí pueden decir es que en estos dos años de trabajo están «muy contentos» con el trato de la Mancomunidad y que han intentado ofrecerles el mejor servicio. Defienden que todos los residuos que no viajan ya son un ahorro, en alusión a los traslados a Sogama.

Cangas es el municipio con más composteros individuales, 488; le sigue Moaña con 438 y Bueu con 360. En cuanto a los comunitarios, Moaña es el que más tiene con 14, Cangas tiene 6 y Bueu 4, aunque tres en funcionamiento. En el contrato de seguimiento, el personal de la empresa —se pide un técnico superior responsable de la coordinación y dos técnicos/as medios (maestros/as composteras)— se encarga del reparto, en colaboración con los concellos, de los composteros individuales al vecindario interesado, de las tareas de seguimiento y del apoyo técnico y el mantenimiento de los composteros comunitarios.