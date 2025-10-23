El juzgado obliga a un astillero de Meira a pagar toda la nómina a un operario de baja

El Juzgado de lo Social número 4 de Vigo ha dado la razón a un trabajador de un astillero de Meira para que la empresa le abone el 100% de la base reguladora de su nómina durante el tiempo que ha estado de baja con hospitalización debido a un accidente laboral. En total son 1.102,62 euros. La empresa, tal y como señala la letrada moañesa Sara de Matos, de Idra Abogados, se negaba a abonar este total, basándose «en una interpretación restrictiva del convenio colectivo del Metal de la provincia de Pontevedra, imponiendo un plazo superior de hospitalización de 24 horas, que no se recoge en dicho documento». Entiende que la sentencia abre la puerta a todos los trabajadores del Metal a reclamar este 100% cuando estén de baja a pesar de que la hospitalización dure menos de 24 horas.

El trabajador que lleva en la empresa desde 2018 y subrogado por la nueva propietaria desde marzo de 2024, sufrió un accidente laboral en junio de 2024 por el que fue ingresado durante un día y estuvo de baja hasta el 12 de noviembre. Reclamaba el 100% de la base reguladora desde el primer día de hospitalización hasta el alta médica hasta un máximo de tres meses desde que finalizó la ospitalización, de acuerdo al artículo 56 del convenio.