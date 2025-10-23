Hostelería, restauración y comercio piden subir la tasa a las viviendas turísticas

Los sectores de alimentación, talleres, hostelería y restauración sometieron ayer a los miembros de la Mancomunidade de Municipios de O Morrazo, con los tres alcaldes presentes, Araceli Gestido (Cangas), Leticia Santos (Moaña) y Félix Juncal (Bueu), en una reunión para buscar soluciones a la subida de la tasa de la basura, a un bombardeo de propuestas que tenían como principal elogio haber sido estudiadas y confeccionadas con el propósito de seguir manteniendo el ingreso que se fija para la recaudación de esta tasa. Además de mostrar, salvo una excepción, un talante del todo apolítico y con ánimo de llegar a acuerdos, aunque ambas partes sepan que no está nada fácil. De hecho, el interventor de la Mancomunidad de O Morrazo, Miguel Santirso, se extrañaba de la protesta por la subida de la tasa, cuando, dijo, «es la más barata de toda la provincia, y el servicio de la basura, cuesta mucho dinero». De principio hubo un acuerdo con los talleres. La tasa nueva que se presentará mediante alegaciones recoge que va a existir una bonificación de un 90% en la cuota variable, como consecuencia de tener que contar con otros gestores especializados de basura. Al parecer, según dijeron los tres alcaldes y ratificó el interventor, que no apareciera de esa manera se debió a un error en la redacción del texto de la ordenanza.

Fue una noche tranquila, respetuosa, donde la política solo se tocó por la tangente y de inmediato se llamó al orden para volver a lo que se estaba, que era cuadrar las propuestas que se realizaban. Claro que desde la Mancomunidad se dejó bien claro que las propuestas que se realizaran iban a ser estudiadas por los técnicos para ver si tenían encaje en la ordenanza que ahora mismo está en fase de alegación. En este sentido, el gobierno de la Mancomunidad, no dijo ni si, ni no, ni todo lo contrario. Tomó nota, incluso pidiendo repeticiones de la exposición.

Lo que si dejó clara la reunión de ayer, celebada en el salón de sesiones del Concello de Cangas, es que hay ciertos sectores que están en la diana de todos, como el de las viviendas turísticas. Aseguran que se les cobra poco: 200 euros, como un comercio, y sobre ellos empiezan los otros sectores a tomar aire en sus propuestas. Así, la hostelería propone una cuota fija a hoteles de 400 euros más una variable por plaza de 30 euros, en vez de 60 y para los camping, una fija de 400 y una variable de 22, no de 15 euros y se propone que las viviendas turísticas paguen 350 euros, en vez de 200. La representante de las viviendas turísticas se sintió atacada y recordó que su negocio también era de temporada y que se generaba muy poca basura. Además, por otro lado, está la traba, ya anunciada en su día por el interventor, que la base legal para cobrar más dinero por la tasa a las viviendas es muy pequeña.

Para la restauración, el sector propuso bajar la cuota fija de 400 a 200 euros y empezar por locales de hasta 100 metros cuadrados y no 200 como marca la tasa. Para locales de hasta 100 metros proponen 200 de fija y 418 de cuota variable; de hasta 200 metros , 200 de fija y 836 de variable; de hasta 300 metros, 200 euros fija y 1.672 de variable hasta llegar a los 500 metros cuadrados, que serían 200 de fija y 2.090 de variable. Para cafeterías y bares que no den comida, 200 de fija y 52 de variable. También en este sentido se propone un alza en la tasa de la vivienda turística, de 200 a 350 euros. Hubo un momento en el que hubo tensión entre los propios asistentes a la reunión. Fue la acaldesa de Moaña, Leticia Santos, quien pidió que nadie se sintiera atacado, que son propuestas que tienen que ser evaluadas por los técnicos, que de lo que se trataba hoy (por ayer) era de presentar las propuestas para que fueran estudiadas. También no gustó a hostelería que un supermercado grande fuera a pagar menos que ellos al año.

La próxima reunión tendrá lugar dentro de 15 días una vez superados los plenos municipales en los concellos.