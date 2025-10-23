El gobierno lleva 4 meses sin saber nada del PERI de Altamira
Cangas
El fondo de inversiones que negocia con el Concello de Cangas el desarrollo de la Unidad de Actuación Número 5 de Cangas (Altamira) permanece en silencio desde el mes de julio. El gobierno local no volvió a saber nada de él desde que le ordenó cambiar determinadas cuestiones del Plan Especial de Reforma Interior (PERI).
El Concello de Cangas quiere una salida al ámbito por la calle Baiona. El gobierno local se mantiene paciente, más intranquilos están los propietarios de los terrenos afectados, a los que les gustaría volver a tener reuniones a tres bandas: principal promotor, Concello y pequeños propietarios.
