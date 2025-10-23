AGAFAN denuncia discriminación a las familias numerosas de O Morrazo con la nueva tasa de la basura

La Asociación Galega de Familias Numerosas (AGAFAN) se suma a las alegaciones contra la nueva ordenanza reguladora de la tasa de la basura que aprobaron inicialmente BNG, PSOE y EU en la Mancomunidade do Morrazo. Considera, este colectivo, que la redacción de la ordenanza discrimina a las 699 familias numerosas de O Morrazo: 313 en Cangas, 136 en Bueu y 250 en Moaña.

Aunque la norma contempla reducciones para las familias que perciben la RISGA o el Ingreso Mínimo Vital y para casos de emergencia social, AGAFAN señala varias incoherencias como que una familia de cinco miembros solo puede acceder a una bonificación del 50% si sus ingresos anuales no superan los 11.232 euros, lo que equivale a 187 euros mensuales por persona, «un umbral extremadamente bajo que dejaría fuera a la mayoría de las familias».

Alerta, el colectivo de familias numerosas, que en cambio un hogar con Ingreso Mínimo Vital y los mismos miembros recibe una bonificación del 100%, generando un trato desigual para aquellos que trabajan y reciben un salario. Se queja también de que las familias numerosas no están incluidas entre los colectivos con límites de renta más altos, como sí están las monoparentales o las personas con discapacidad, a pesar de tener mayores cargas familiares.

Por todo ello, AGAFAN pide reformular el artículo 7 de la ordenanza para incluir criterios de renta per cápita y establecer una bonificación para familias numerosas. Anima a todos los perjudicados a presentar sus propias alegaciones cuando la ordenanza entre en exposición pública.

La Asociación de Veciños A Bouza-Quintela, de Moaña, alertó también de esta situación y considera que la propuesta de bonificaciones obliga a las familias numerosas «a vivir prácticamente en la indigencia» para recibir una rebaja en la tasa. Este colectivo asegura que se vulnera el artículo 3.1 de la Ley General Tributaria que recoge los principios de «justicia y equitativa distribución de la carga tributaria».

Añade que una Administración «no puede dar más bonificación si los ingresos vienen de una pensión que de un trabajo». Esta asociación vecinal se ofrece también a tramitar las alegaciones de los vecinos que se lo pidan o a responder consultas en su email: bouzaquintela@yahoo.es