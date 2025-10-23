Erótica del poder para cerrar los Circuítos Teatrais
REDACCIÓN
Moaña
Los Circuítos Teatrais de Moaña concluyen este sábado a las 21.00, su XXXVIII edición. La última obra que se representa en el auditorio del IES As Barxas es «Testosterona» de la compañía Malasombra Producións.
En la obra actores como Luis Iglesia y Camila Bosa invitan a reflexiones como «en qué consiste la erótica del poder» o sobre si el género tiene relación con el ejercicio del poder.
