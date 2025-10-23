Educación insiste que Reibón tiene profesores para seguir plurilingüe

La Consellería de Educación se mantiene en su defensa del programa de plurilingüismo y en que el colegio CEIP de Reibón, el más grande de Moaña con unos 330 alumnos, tiene profesorado suficiente para mantenerse en este programa, pese a que el claustro y el consello escolar acordaron solicitar la baja voluntaria del mismo por los recortes en el profesorado de inglés con titulación B2.

Desde la consellería, y en respuesta a esta petición de baja, insisten que el centro cuenta con el profesorado necesario para el plurilingüismo y añade que en «cualquier caso, la participación en este programa es completamente voluntaria, por lo que los centros pueden salir cuando lo soliciten». Confirma de esta manera que la petición de Reibón será atendida.

Por otra parte, Educación confirma que desde el inicio del programa en 2010 solo se han dado de baja seis centros, aunque no especifica los motivos, pero sí que entiende que con este número «podemos afirmar que se trata de una iniciativa con mucho éxito. De hecho, en este curso participan en el modelo plurilingüe un total de 522 centros educativos».

Sin embargo, desde Reibón entienden que han tenido que solicitar la salida del programa porque en este curso se han visto obligados a retirar el profesorado especialista de inglés de la etapa de Educación Infantil ya que la consellería no reforzó con otro profesor de B2 para impartir en Primaria, por lo que los docentes titulados tuvieron que ir a Primaria, como obliga el programa, y dejar las clases de inglés en Infantil a cargo de tutores sin esa titulación especialista ya que la norma no obliga. Explican que piden la baja ya que la falta de docentes acreditados se mantendrá puesto que en el claustro no hay profesorado suficiente con B2 ni se esperan cambios de destino o jubilaciones que pudieran modificar esta realidad.