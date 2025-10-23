Los moañeses incrementan las donaciones de sangre con 179 en todo el verano

La Axencia Galega de Sangue, Órganos e Tecidos comunicó al Concello de Moaña los datos de donantes en la unidad móvil a lo largo de todo el verano, poniendo en valor el incremento de la solidaridad vecinal tras iniciar el Concello la campaña «Non esquezas doar antes de veranear», llevada a cabo en Moaña. Agradece la «constante colaboración e compromiso do Concello de Moaña co labor de sensibilización a prol da doazón de sangue». La campaña tuvo «resultados excelentes». El concejal Kevin González hace extensivo este reconocimiento a los vecinos por su implicación y pide prolongar este impulso para mantener altos los ratios de donantes.

En los meses de junio, julio y agosto se acercaron a donar a la unidad móvil estacionada en días puntuales ante la Casa do Mar un total de 179 personas, de las que ocho lo hicieron por primera vez. Solo en agosto, cuando el Concello emprendió la campaña de sensibilización, fueron 68 los que acudieron a donar en una única fecha de mañana y tarde. En septiembre el número bajó hasta las 48 donaciones y en octubre hasta la 38, de ahí que el Concello busque volver a ratios similares a los del verano.

La Axencia de Doazón transmite a «todos os veciños e veciñas de Moaña» su «inestimable participación nestas e nas anteriores visitas das unidades móviles, sendo todo un exemplo de solidariedade e altruísmo ante toda a sociedade galega».

El objetivo de la campaña que emprendió el Concello estaba en la necesidad de subir las donaciones en la villa, que antes del verano se situaban en un ratio de 31 por cada 1.000 habitantes, por debajo de la media gallega, que es de 39.