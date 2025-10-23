La Diputación organiza mañana en Casa Videira una jornada de convivencia
REDACCIÓN
La Diputación de Pontevedra trae mañana a Bueu su programa de convivencia vecinal +Convivir, que se desarrollará en las instalaciones de Casa Videira a partir de las 16.30 horas. La previsión es que participen cientos de personas en una jornada lúdica, pero también de aprendizaje.
La programación incluirá una charla sobre el alzhéimer a cargo de Afamo y un taller de risoterapia de Afaga. También habrá una sesión de gimnasia de mantenimiento con Toni Garrido y otra de bailes de salón con Breogan Pérez. Esta jornada de convivencia se completará con música, un refrigerio y juegos hinchables para los más pequeños, si la meteorología lo permite.
Esta es la segunda edición del programa +Convivir y la de Bueu será la octava jornada de esta cita, que está dirigida al movimiento asociativo vecinal de la provincia de Pontevedra. En la edición del año pasado se organizaron siete encuentros, en los que participaron casi 4.000 personas.
