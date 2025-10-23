Desalojan el spa de Moaña en menos de tres minutos

Un incendio en el sótano del spa de Moaña y otro en la habitación 301 de la tercera planta del Hotel Bienestar. Esa fue la emergencia que se decretó este martes en un simulacro que ayudó a los trabajadores de ambos espacios a entender la forma correcta de reaccionar y la rapidez con la que deben abandonar el edificio. En el simulacro participaron los voluntarios de Protección Civil.

La alarma saltó en el spa por un fuego simulado en la zona de las calderas mientras en el hotel lo hacía por un dispositivo eléctrico en una habitación. En ambos casos el desalojo se prolongó menos de tres minutos.

El hotel se encontraba sin clientes y solo fue necesario evacuar a unos 20 empleados. Protección Civil acudirá también a formar al personal en primeros auxilios. Ayer los voluntarios comenzaron una formación de este tipo a alumnos de Bachillerato de As Barxas.