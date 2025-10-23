El Concello libera crédito para firmar el convenio de la carretera de Meiro
La resolución del contrato con Estrumaher permite una modificación presupuestaria de casi 205.000 euros | El consistorio asume el 30% de la obra y las expropiaciones
El Concello de Bueu celebrará antes de final de mes un pleno extraordinario en el que se incluirán, salvo sorpresa, los presupuestos municipales y una modificación de crédito que permitirá al consistorio firmar el convenio con la Diputación de Pontevedra para la mejora y humanización de la carretera de Meiro.
Este crédito asciende a un total 204.456 euros, que servirá para que el Concello de Bueu financie el 30% que le corresponde en el proyecto para la EP-1306. El presupuesto total es de casi 630.000 euros, de los cuales 424.270 los aporta la Diputación y los 204.456 restantes el ayuntamiento. En esa partida municipal se incluirán también las posibles expropiaciones.
El gobierno provincial remitió a finales del mes de marzo el documento definitivo para un tramo de 1,1 kilómetros para su aprobación y poder firmar el convenio.
El consistorio necesitaba habilitar crédito suficiente, una partida que finalmente se aporta a través del Patrimonio Municipal do Solo (PMS) y una vez que se declaró caducado el contrato con la empresa Estrumaher por la restauración de la antigua nave de Massó. Esa resolución contractual permite «liberar» 570.000 euros que estaban afectados a esta obra desde hace 20 años.
Este acuerdo de modificación presupuestaria debe superar un periodo de exposición pública de 15 días. A continuación se remitirá a la presidencia de la Diputación para poder rubricar el convenio. A partir de ese momento se podría licitar el proyecto, que se espera que esté en marcha a lo largo de 2026. «Aproveitaremos tamén para coñecer o estado da proposta para o vial de A Roza, que desde a Deputación se comprometera a revisar e adecuar ás peticións da veciñanza», señala el alcalde, Félix Juncal. El regidor subraya que desde el Concello esperan que la humanización de esta carretera de la parroquia de Beluso sirva también para la rehabilitación y traslado del cruceiro, dañado tras un accidente de tráfico ocurrido entre diciembre 2021 y enero de 2022.
