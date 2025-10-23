El colectivo Praia-Seara recoge las demandas del casco urbano

La Asociación de Veciños A Praia-A Seara de Moaña, que agrupa la mayor parte del casco urbano del municipio, celebra mañana, viernes 24, su asamblea anual a las 20.00 horas en la Sala de Exposicións del Concello Vello.

Comienza con una sesión ordinaria para renovar los estatutos. Le sigue la reunión ordinaria en donde se recogerán las propuestas para llevar al Consello Veciñal del barrio.