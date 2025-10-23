Un cangués para votar en la TVG

Tanto está haciendo voluntariado en Protección Civil, como apoyando en la política o subido a un escenario para demostrar que «Así canta Cangas». El cangués Abel Villar participa este viernes en el programa «Luar» de la TVG, en la sección musical «Recantos», que destaca el talento vocal de las comarcas gallegas. Actuará entre las 23.30 y las 00.00 y el apoyo del público es clave para que siga en el concurso. Se podrá votar en los números que aparezcan en la pantalla.

El helipuerto es lo que nos hacía falta

¡Ahora echamos en falta el helipuerto de Cangas! Con lo fácil que hubiese sido que un helicóptero se posara en él y desde allí ir rescatando a los concejales de la Mancomunidade do Morrazo que la turba tenía «secuestrados». Pero como nadie es capaz de arreglarlo, como Costas entabla conflicto en la propiedad, como afirman que el espacio asignado no cumple con los requisitos para ser un helipuerto de verdad, pues no hay forma de emplearse a lo James Bond o Los ángeles de Charlie.

Confusión, Mancomunidad de Concellos

Se está armando un lío con el concurso oposición de la Mancomunidade do Morrazo que va a ser muy difícil desenredarlo. Y es que se confunde la Mancomunidade con los concellos; la parte con el todo, y así no hay manera. Van a tener que poner una centralita especial para atender tanta llamada equivocada. A veces se intenta explicar lo que es una cosa y lo que es otra, pero la abundancia de tanto pedido ya satura a los encargad@s del asunto. Esperemos que el requerimiento de información haya alcanzado el tope.