La borrasca suspende barcos en Moaña

La naviera Piratas de Nabia, encargada de la línea regular del transporte marítimo entre los puertos de Moaña y Vigo, tuvo que suspender ayer los barcos desde las 20.30 debido a las condiciones meteorológicas. Y para hoy jueves anunció la cancelación de los viajes de las 06.30, 07.30 y 08.30 desde Moaña y de las 07.00, 08.00 y 09.00 desde Vigo.

