Os Bolechas ensinan como ir a Bueu nun bou
O Concello reparte nos colexios un libro no que a popular familia coñece a vila
Hai quen se fai un lío con iso de que se vou a Bueu nun bou vou e se non vou a Bueu nun bou non vou. Pero para axudar a entendelo están Os Bolechas, a popular familia de personaxes de ficción creada por Pepe Carreiro. O Concello de Bueu e a colección Bolanda, creada polo propio autor, veñen de editar un libro ambientado na vila e titulado «Os Bolechas van a Bueu nun bou», que onte foi repartido nos colexios polos responsables municipais de Ensino, Cultura, Turismo, e Patrimonio Cultural [Isabel Quintás, Carmen García, Silvia Carballo e Alberto Moital respectivamente].
Nesta historia Os Bolechas están acompañados por un grupo de amizades con nomes inspirados en Bueu: Xexide, Xaquín, Sar, Bon, Sabarigo, Amaedio, Martiño ou María. E xunto a eles farán un percorrido por algúns dos lugares e dos eventos máis recoñecibles da vila, como a Biblioteca Torrente Ballester, a praza de abastos e festas como a de San Martiño, a do polbo ou a Romaría das Letras de Sanamedio.
Este percorrido supón ademais unha homenaxe ás tradicións locais como o viño tinta femia, os lavadoiros ou estaleiro de Banda do Río ou de «Purro». O libro tampouco se esquece do patrimonio natural de Bueu a través da súa fauna e flora, presente a través dos lagartos arnaus que tanto abundan en Cabo Udra ou as aves mariñas.
O obxectivo da publicación é divulgar a historia e cultura de Bueu entre os máis pequenos, ao tempo que se fomenta o uso do galego. A edición do libro conta con subvencións da Deputación e da Secretaría Xeral de Política Lingüística.
