Una avería corta durante media hora la luz de casi todo el centro de Moaña

Hasta 4.600 clientes del suministro eléctrico, entre viviendas particulares y negocios, se vieron afectados por un corte de luz que tuvo incidencia sobre todo en Moaña y que se registró a primera hora de la tarde del martes.

La llegada de la lluvia y el viento del otoño en los últimos días empieza a hacer temer a los vecinos por posibles apagones, que en los últimos dos inviernos se repitieron por averías o caída de ramas en el tendido en distintos barrios de la comarca, sobre todo del rural, de ahí que el corte de luz de este martes causase inquietud en Moaña.

Afectó a barrios muy poblados del centro como O Rosal, O Con, la Porta do Cego, Quintela o la calle Ramón Cabanillas. También se reportaron incidencias en servicios como la Escola Infantil de O Con, según indican desde el Concello. También se registró este apagón en barrios de Cangas. Al regresar la luz se produjeron varios bajones de tensión pero el sistema se restableció sin más incidencias.

La avería en O Morrazo se registró un día antes de la ocurrida ayer en Vigo y que fue mucho más grave, prolongándose durante 9 horas en los peores casos y afectando a unos 3.000 usuarios, principalmente en el entorno de Fragoselo. La luz en este caso se fue a las 9.00 horas. Sobre las 11.45 horas el servicio se fue restituyendo en la mayoría de hogares y empresas, pero quedaron pendientes 790 usuarios. La operadora no daría por resuelta la incidencia hasta las 18.00 horas.

Hay que recordar que los fuertes temporales del pasado invierno obligaron incluso a mantener el servicio eléctrico en grandes zonas como la parroquia de Meira con grupos electrógenos mientras se arreglaban las distintas averías.