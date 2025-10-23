Anabel Santos presenta su primera colección

La diseñadora canguesa Anabel Santos, creadora de la firma Peregrina y autora del libro «F#ck cáncer» con el que narró en 2024 su experiencia cuando le diagnosticaron cáncer de mama —que ya superó sujeta a controles periódicos— presenta mañana en el auditorio municipal Xosé Manuel Pazos Varela de Cangas su primera colección «Buen camino». Se trata, como ella misma dice, de una colección muy emocional, «inspirada en mi proceso personal y en los paisajes de Galicia».

La colección, con nueve diseños, estará expuesta hasta el 15 de noviembre y la inauguración es mañana viernes, a las 20.00 horas.

Para esta canguesa la exposición «convierte la costura en lenguaje y la prenda en emoción». Ella es una mujer experta en esto de la moda porque cuando con 28 años —ahora tiene 32— le habían diagnosticado el cáncer de mama, intentaba abrirse camino como sastra en Zara Man en A Coruña, un trabajo que tuvo que dejar para seguir el tratamiento desde su localidad natal y en familia. Pero Anabel nunca renunció a este mundo de la moda y prueba de ello es ahora esta colección que presenta en su localidad y con la que confía en abrir muchas emociones: «Buen Camino es un viaje artístico y poético, donde cada vestido es un símbolo, una huella, un paso en un recorrido vital. Inspirada en los paisajes y sentimientos de Galicia, la costura se convierte en puente entre la memoria y el presente, entre la tierra que arraiga y el horizonte que invita a avanzar», comenta.

De su firma Peregrina asegura que la esencia «se revela en la delicadeza de lo artesanal, en la atención al detalle y en la búsqueda de lo esencial. Sus vestidos no se muestran como objetos de consumo, sino como obras que invitan a la contemplación, al silencio y al encuentro íntimo con la belleza».Espera que el público encuentre en esta colección la belleza entendida como experiencia vital y el arte que habita en lo cotidiano.